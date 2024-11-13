Комитет Госдумы выступил против пересадки чиновников на общественный транспорт

Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению рекомендовал отклонить законопроект, который обязывает чиновников два раза в неделю ездить на работу общественным транспортом. Об этом сообщил автор проекта депутат Госдумы Владимир Плякин.

Законопроект предлагает внести поправки в законы о государственной гражданской службе и муниципальной службе, дополнив их новыми статьями, согласно которым лица, замещающие государственные должности, руководители территориальных органов власти, а также чиновники субъектов обязаны два дня в неделю при поездке на рабочее место использовать не личные или служебные авто, а общественный транспорт. Целью нововведений является заставить чиновников стать ближе к народу и обратить более пристальное внимание на изношенность общественного транспорта. В 2022 году степень износа автобусов междугороднего сообщения составила в среднем 64%, внутригородских троллейбусов — 64%, внутригородских трамваев — 61%.

Но комитет Госдумы резко выступил против таких ограничений для чиновников. Зампредседателя комитета Оксана Фадина заявила, что эта норма избыточна. Она призналась, что за всю свою бытность депутатом ездила на общественном транспорте всего раза три, и то под камерами. Зато в ее регионе - Омской области - была запущена масштабная кампания по обновлению подвижных составов. Поэтому чиновников трогать не нужно. Она предлагает заняться другим - изучением того, есть ли корреляция между частотой поездок чиновников на общественном транспорте и его состоянием, а также уровне удовлетворенности им среди местных жителей.

Плякин говорит, что не остановит работу над инициативой. Чиновники должны стать ближе к простому народу, интересы которого они представляют.

По опросу ФОМ 2020 года, 61% россиян назвали плохой работу чиновников и только 19% - хорошей. При слове "чиновник, госслужащий" почти у половины возникают негативные ассоциации. Подавляющее большинство (77%) полагает, что в России слишком много чиновников. Еще больше одобряют сокращение числа госслужащих.