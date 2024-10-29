Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за ареста активов

Посольство России направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий финских властей в отношении ареста недвижимости РФ в стране, сообщают РИА Новости.

Сообщается об аресте 44 объектов недвижимости, общая стоимость которых оценивается в 31,5 млн евро. В посольстве заявили, что действия финских властей являются грубым нарушением международного права. Половина арестованных объектов, включая загородные дома и квартиры, являются дипломатическим недвижимым имуществом. Оно используется для служебных и представительских целей - в них проживают дипломаты посольства.

Таким образом, недвижимость обладает соответствующим иммунитетом в рамках положений Венской конвенции о дипломатических сношениях, а также финского законодательства.

В посольстве пригрозили ответными мерами, которые будут приняты, в том числе на основе реакции финских властей на ноту протеста.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости в Финляндии, задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов.