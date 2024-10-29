Размер иска российских каналов к Google достиг двух ундециллионов рублей

Общая сумма требований российских телеканалов к Google достигла 2 ундециллионов рублей, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом споров. Ундециллион — это единица с 36 нулями.

Другой участник процесса рассказал, что в сентябре общий размер штрафа составлял почти 13 дециллионов (единица с 33 нулями).

Российский суд назначил такой штраф Google в связи с тем, что компания не восстановила аккаунты российских медиа на YouTube (видеохостинг принадлежит Google). Речь идет о телеканалах "Звезда", Первый канал, ВГТРК, "ТВ Центр", НТВ и другие (всего 17 телеканалов).

Суд ранее обязал Google восстановить их аккаунты на YouTube, а в случае неисполнения требований — взыскать неустойку. После девяти месяцев с момента вступления требования в силу компании ежедневно начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей, а сумма штрафов удваивается каждую неделю.

В июле в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что с начала 2024 года видеохостинг YouTube заблокировал 83 российских канала. Всего с 2020 года платформа ограничила доступ к 207 каналам. Отмечается, что YouTube массово блокирует каналы российских государственных СМИ, страницы артистов, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей.

Напомним, в июле 2020 года "Царьград" сообщил о блокировке своего аккаунта на YouTube. У канала было более 1 млн подписчиков на этой платформе. Телеканал связал это с тем, что отстаивает ценности традиции и стал больше внимания уделять защите семьи. При этом блокировка стала "абсолютной неожиданностью" – от администрации YouTube не поступало предупреждений или уведомлений. Позже телеканал получил от американской компании Google 1 млрд руб. неустойки по иску о восстановлении его канала на видеохостинге YouTube.