23 Декабря 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Лукашенко официально стал кандидатом в президенты Белоруссии

Центральная избирательная комиссия Белоруссии сегодня зарегистрировала Александра Лукашенко как кандидата в президенты страны.

Зарегистрированы также соперники Лукашенко Сергей Сыранков, Александр Хижняк, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, сообщает ЦИК страны.

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 г. Если прогуливаться по городам страны (например, Минску или Могилёву), можно увидеть такие информационные баннеры, которые напоминают о важном для белорусов событии.

Баннер о выборах в Республике Беларусь(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: Сергей Сыранков, Александр Хижняк, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко


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