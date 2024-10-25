В Кремле сообщили, кого "все в России" будут поддерживать на выборах президента Белоруссии

В Кремле полагают, что выборы президента – внутреннее дело Белоруссии, и все в России будут поддерживать кандидата на этот пост Александра Лукашенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что все будут поддерживать в России именно кандидатуру Лукашенко. Официальный представитель Кремля считает, что трудно переоценить роль действующего президента Белоруссии в развитии интеграционных процессов, "и, конечно же, всем хорошо известны особые дружеские доверительные отношения лидеров России и Белоруссии". При этом учтен опыт беспорядков, случившихся после прошлых выборов.

"Наши белорусские друзья вынесли необходимые уроки, получили опыт богатый по итогам тех самых событий, что является залогом неповторения в дальнейшем таких ситуаций", - приводит "Интерфакс" слова Пескова.

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 г. Пока кандидатов двое: действующий лидер Александр Лукашенко и глава либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.