22 Ноября 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Кандидат в главы Белоруссии Гайдукевич собрал 100 тысяч подписей

Кандидат в президенты Белоруссии Олег Гайдукевич собрал 100 тыс. подписей в свою поддержку. инициативная группа продолжит собирать подписи дальше.

"Мы хотим сдать больше, чем 100 тыс., потому что всегда есть какая-то отбраковка. Со 2 декабря мы массировано начнем их сдавать по всей стране в окружные комиссии", - приводит БелТА слова Гайдукевича, сказанные журналистам.

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 г. Кандидаты - действующий лидер Александр Лукашенко и глава либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.

Теги: Олег Гайдукевич, выборы, президент Белоруссии, кандидат


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