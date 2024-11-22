Кандидат в главы Белоруссии Гайдукевич собрал 100 тысяч подписей

Кандидат в президенты Белоруссии Олег Гайдукевич собрал 100 тыс. подписей в свою поддержку. инициативная группа продолжит собирать подписи дальше.

"Мы хотим сдать больше, чем 100 тыс., потому что всегда есть какая-то отбраковка. Со 2 декабря мы массировано начнем их сдавать по всей стране в окружные комиссии", - приводит БелТА слова Гайдукевича, сказанные журналистам.

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 г. Кандидаты - действующий лидер Александр Лукашенко и глава либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.