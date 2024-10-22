Шахтеры из Кемеровской области прекратили голодовку

Шахтеры из Кемеровской области прекратили голодовку. Работникам шахты "Инская" пообещали выдать зарплату до 28 октября и предоставили гарантийное письмо, сообщает РБК.

Как рассказал СМИ один из работников шахты, им не платили несколько месяцев. Долг перед 382 работниками превысил 46 млн рублей.

"Мы предупредили, что, если это очередной обман, тогда нас будет уже больше и уйдем только после выплаты всей задолженности", – сказал мужчина.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело.

Ранее шахтеры объявили о голодовке на территории парковки предприятия где установили две палатки.

Известно, что у "Инской" также долги по воде и электроэнергии, нет денег на обеспечение норм безопасности.