Голодавшим шахтерам Кузбасса вернут долг по зарплате

Глава Кемеровской области Илья Середюк встретился с шахтерами, трудящимися в ООО "Шахта "Инская"". Темой разговора стали сроки возврата долга по зарплате.

По мнению губернатора, решений ситуации может быть два: найти нового инвестора, который будет вкладываться в развитие предприятия и выплатит долги горнякам, либо закрыть предприятие и решать вопрос с погашением задолженности по зарплатам. Потенциальный инвестор есть. Его представитель пообещал 18 ноября закрыть долги по зарплате за июнь и июль, написал Середюк в своем telegram-канале.

Ранее стало известно об объявленной горняками голодовке. Она стала формой протеста против долгов по зарплатам. Как рассказал СМИ один из работников шахты, им не платили несколько месяцев. Долг перед 382 работниками превысил 46 млн руб. Вскоре голодовку прекратили. Известно, что у "Инской" также есть долги по воде и электроэнергии, нет денег на обеспечение норм безопасности.