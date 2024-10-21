СМИ: Шахтеры в Кемеровской области объявили голодовку из-за невыплаты зарплат

Сотрудники шахты "Инская" в Кемеровской области объявили голодовку из-за невыплаты зарплат. Об этом сообщает телеканал 360.ru.

Отмечается, что подпись под заявлением о начале голодовки поставили 12 человек.

Телеканал опубликовал кадры собрания коллектива работников, на которых владелец шахты Денис Немыкин сообщает шахтерам о неспособности компании поддерживать жизнеобеспечение предприятия. Также Немыкин заявил, что обратился в администрацию региона и надзорные органы с заявлением о невозможности платить зарплату работникам.

СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам крупного угольного предприятия. Предварительно установлено, что руководство шахты с июля по октябрь 2024 года не выплатили заработную плату 382 работникам. Общая сумма задолженности превысила 46 млн рублей.

"Судебно-бухгалтерская экспертиза установит, на какие цели расходовались денежные средства предприятия, а также точное количество работников, перед которыми образовалась задолженность", - заявили в СК.