В России растет число разводов из-за субсидий на оплату ЖКХ

В Госдуме связали тарифы ЖКХ с ростом числа разводов. По мнению главы думского комитета по вопросам семьи Нины Останиной, граждане подают заявления о расторжении брака для получения субсидии на оплату коммунальных услуг, пишет РБК. Об этом она написала премьер-министру Михаилу Мишустину. Депутат предлагает выплачивать субсидии на ЖКХ не семьям, а поставщикам услуг.

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Издание отмечает, что с прошедшего лета стоимость услуг ЖКХ по стране выросла почти на 10%. В следующем году ожидается рост еще на 12%.