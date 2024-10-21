Глава Пентагона Ллойд Остин внезапно приехал в Киев

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным ранее визитом, сообщает Lenta.ru.

Как сообщают средства массовой информации, Остин планирует встретиться с Владимиром Зеленским и высшим руководством военных сил Украины, чтобы обсудить, как продолжать поддерживать украинскую армию перед растущим числом вызовов.

Последний раз министр обороны США приезжал в Киев в ноябре 2023 года. Тогда он сказал, что решил навестить страну, чтобы "послать важный сигнал" о готовности Вашингтона помогать Украине "сейчас и в будущем".