Пентагон: конфликт на Украине закончится переговорами

Конфликт на Украине завершится переговорами. Так сказал глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает RG.RU.

"Они (власти Украины) сами определят, когда настанет время сесть за стол переговоров. Но вы слышали, как я говорил и ранее, этот конфликт закончится переговорами в какой-то момент", - сказал он.

По его словам, нужно найти пути к переходному периоду.

Остин добавил, что США не откажутся от поддержки Киева.

Глава Пентагона прилетел в Киев 21 октября. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским он объявил о новом пакете помощи на 400 миллионов долларов. ВСУ получат боеприпасы, военную технику и другое вооружение.