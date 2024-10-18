На Сахалине продолжают искать четверых моряков из перевернувшегося судна

Остается неизвестной судьба четверых из семи моряков, которые находились на судне "Григорий Ловцов", ранее перевернувшемся вблизи Сахалина.

По предварительной информации, причина трагедии – смещение груза (стройматериалы и строительная техника). В результате действий экипажей подошедших на помощь судов, три человека были подняты из воды и доставлены в береговое медицинское учреждение.

Остальные члены экипажа числятся пропавшими без вести. Перевернутый теплоход буксируют к берегу, сообщает Морская спасательная служба Минтранса России.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.