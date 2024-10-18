Два человека в результате ЧП с судном на Сахалине находятся в больнице с переохлаждением
Два человека в результате опрокидывания судна на Сахалине находятся в больнице с переохлаждением. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Один находится в состоянии средней степени тяжести, второй — в реанимации в тяжелом состоянии", - сообщил глава региона.
Ранее стало известно, что у берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов". Оно перевозило щебень и песок.
На борту находилось семь членов экипажа. Два человека погибли.
В поисково-спасательной операции работали два буксира и спасательное судно.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.