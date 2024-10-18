На Сахалине перевернулось судно со щебнем и песком, потеряны несколько моряков

Губернатор Сахалинской области Василий Лимаренко сообщил о том, что у берегов Корсаковского района при перегрузке перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов", перевозившее щебень и песок.

На борту находилось семь членов экипажа. Троих удалось спасти, они находятся на спасательном судне. Судьба остальных пока неизвестна. Идёт поисково-спасательная операция.

На месте крушения работают два буксира и спасательное судно. Морспасслужба готовит водолазов. В порт Корсакова убыла оперативная группа Главного управления МЧС России по Сахалинской области, написал Лимаренко на своей странице "ВКонтакте".