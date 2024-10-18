Шарлот частично признал вину по делу о реабилитации нацизма

Певец Эдуард Шарлот в суде частично признал вину в совершении преступлений, связанных с реабилитацией нацизма, нарушением права на свободу совести и вероисповеданий и уничтожении официального документа.

При этом певец не признал вины по статье о возбуждении ненависти либо вражды, сообщает ТАСС.

Суд приступил к рассмoтрению дела по существу. Шарлоту сегодня продлили арест до 24 марта 2025 года.

Ранее находящийся в СИЗО Шарлот попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. В РПЦ призвали учесть раскаяние певца при рассмотрении дела в суде после его извинений.

Напомним, в ноябре прошлого года певец прилетел из Еревана в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, где его встретил наряд полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело после видеоролика с сожжением паспорта гражданина России. Также артист стал фигурантом еще трех уголовных дел: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Поводом для возбуждения дел стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы"; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов