24 Ноября 2023
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Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;SharlotVEVO&quot; / youtube.com/@SharlotVEVO

Прокуратура Петербурга проверит публикации Шарлота по статье о возбуждении ненависти

Прокуратура Санкт-Петербурга проверит публикации певца Эдуарда Шарлота в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) по статье о возбуждении ненависти.

Исполнителю грозит штраф до 20 тыс. руб. или административный арест до 15 суток.

С просьбой провести проверку в надзорный орган обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По словам общественника, певец "выпускает странные ролики, творит глупые вещи наподобие сжигания российского паспорта". Также, по его словам, Шарлот в публикациях критикует россиян, унижает честь российского президента.

Ранее Шарлот прилетел в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, где его встретил наряд полиции.

Теги: Шарлот, музыканты


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