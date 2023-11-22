22 Ноября 2023
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Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;SharlotVEVO&quot; / youtube.com/@SharlotVEVO

В аэропорту Пулково задержали сжегшего российский паспорт певца Шарлота

Певец Эдуард Шарлот прилетел в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, где его встретил наряд полиции, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, Шарлот ночью прилетел из Еревана. Ранее он показательно сжег свой российский паспорт, а на днях сообщил, что летит в Россию и попросил у подписчиков денег на билет. По его словам, он возвращается в страну "для борьбы за русскоязычную культуру".

Также Baza пишет, что Шарлот опубликовал оскорбительный пост о Патриархе Кирилле, после чего общественники призвали возбудить на него уголовное дело.

Mash сообщает, что певца проверяет Генпрокуратура по статьям "Дискредитация ВС РФ", "Надругательство над госсимволом РФ" и "Нарушение прав на свободу вероисповеданий".

Кроме того, Шарлот может попасть под проверку по факту дачи взятки в особо крупном размере — по подозрению в покупке военного билета. Как пишет канал, документ уже был на руках певца, и только после самарская медкомиссия нашла у него плоскостопие.

Ранее 25-летний исполнитель песни "Щека нащеку" отличился организацией своих фейковых похорон, а также заявлениями о том, что он больше не считает себя гражданином РФ и собирается уехать в Киев.

Теги: шарлот, пулково, российский паспорт


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