Симоньян сравнила с Зоей Космодемьянской женщину, которая попыталась повесить российский флаг в Одессе

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила с Зоей Космодемьянской женщину, которая попыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника императрице Екатерине II в Одессе.

"На этой неделе, несколько дней назад умерла женщина, чье имя и фамилию мы должны запомнить. Ее зовут Елена Чесакова. Невероятно смелая женщина. По мужеству и по смелости сравнима с теми образцами женского мужества и смелости, которые мы все проходили в школе, с Зоей Космодемьянской и другими замечательными женщинами", — приводят ее слова РИА Новости.

Симоньян добавила, что Чесакова мученически умерла в украинском СИЗО. Официально там объявили, что ее смерть наступила от сердечной недостаточности, однако ей было всего 43 года, подчеркнула медиаменеджер.

По ее словам, Чесакова помнила, откуда появилась Одесса — само название придумала Екатерина II, которая этот город и основала.

Ранее появилась информация, что в Одессе женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снесенного памятника Екатерине II. На следующий день против нее завели уголовное дело. Действия женщины квалифицировали как "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России". Мэр Одессы Геннадий Труханов после произошедшего заявил о размещении патруля возле постамента.