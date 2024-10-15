В Кремле оценили выход жительницы Одессы на улицу с флагом России

В Кремле высказались о поступке Елены Чесаковой, которая попыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника императрице Екатерине II в Одессе.

"Она не находится в застенках, она находится под домашним арестом, что слава богу. Действительно, поступок очень смелый. Помочь мы ей не можем", - приводит "Ъ" слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В Одессе женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снесенного памятника Екатерине II. На следующий день против нее завели уголовное дело. Действия женщины квалифицировали как "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России". Мэр Одессы Геннадий Труханов после произошедшего заявил о размещении патруля возле постамента. Позже мать опровергла информацию о смерти Елены и сообщила, что ее дочь находится под домашним арестом в ожидании суда. Адвокат призвал женщину извиниться и заявить об изменении взглядов. Она также сообщила, что их семья родом из Перми.