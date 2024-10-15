15 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Женщина, пытавшаяся повесить флаг России в Одессе, является уроженкой Перми

Елена Чесакова, которая попыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника императрице Екатерине II в Одессе, жива и находится под домашним арестом. Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на мать женщины.

Мать опровергла информацию о смерти Елены Чесаковой и сообщила, что ее дочь находится под домашним арестом в ожидании суда. Адвокат призвал женщину извиниться и заявить об изменении взглядов. Она также сообщила, что их семья родом из Перми.

Как сообщали РИА Новости, в Одессе женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снесенного памятника Екатерине II. На следующий день против нее завели уголовное дело. Действия женщины квалифицировали как "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России". Мэр Одессы Геннадий Труханов после произошедшего заявил о размещении патруля возле постамента.

Теги: флаг России, женщина, Одесса


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