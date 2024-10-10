Обвал породы произошел на угольном разрезе в Кузбассе: один человек под завалами

На горном участке Моховского угольного разреза компании "Кузбассразрезуголь" произошел обвал грунта и породы.

ЧП случилось ночью при производстве работ по выемке угля открытым способом. Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

РИА Новости передает, что одного пострадавшего откопали живым, у него травма руки. Машинист буровой установки остается под завалами, ведется спасательная операция.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.