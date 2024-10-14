Тело погибшего рабочего нашли на угольном предприятии в Кемеровской области

В Кузбассе в ходе спасательных работ нашли тело рабочего, сообщает Следственный комитет по Кемеровской области – Кузбассу.

10 октября 2024 года на Моховском разрезе в Беловском муниципальном округе произошло обрушение грунта и породы. В результате были засыпаны двое работников предприятия. Одного нашли без признаков жизни. Второго рабочего спасли и доставили в больницу.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и следователи. В ближайшее время они допросят руководство предприятия.

"На место происшествия выехал исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Юрий Моор и прокурор Беловского района Владимир Вдовин", — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).