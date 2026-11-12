В результате атаки БПЛА в Омской области пострадал один человек

В Омской области при атаке БПЛА 11 ноября пострадал человек, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. "Угрозы жизни и здоровью нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Хоценко в Telegram-канале.

Накануне днем губернатор сообщил, что силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Омскую область. Он отметил, что на местах падения обломков работают оперативные службы.