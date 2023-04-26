26 Апреля 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Свердловский областной суд

Суд оставил в силе отстранение Малика Гайсина от управления заводом "Исеть"

Свердловский областной суд оставил в силе отстранение бизнесмена Малика Гайсина от управления одним из его предприятий.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес постановление о временном отстранении Гайсина от должности генерального директора Уральского завода электрических соединителей "Исеть". Органами предварительного расследования бизнесмен обвиняется по части 1 статьи 201 ("Злоупотребление полномочиями") и части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере").

Постановление было обжаловано стороной защиты в вышестоящем суде. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, в итоге оно признано законным и обоснованным. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что, предположительно, завод электрических соединителей "Исеть" в Каменске-Уральском мог сорвать гособоронзаказ. Под домашним арестом Малик Гайсин будет находиться до 13 мая.

Теги: Гайсин, суд, завод, Исеть


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