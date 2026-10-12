Подросток пытался подорвать железную дорогу в Брянске

В Брянске 17-летний парень пытался подорвать железную дорогу. Его втянули в преступление через сайт "Дайвинчик".

Весной юноша познакомился там с девушкой, перешел по присланной ею ссылке и попал на поддельный сайт, похожий на "Госуслуги". После этого переписка пропала. Затем ему позвонила женщина, назвалась сотрудницей службы безопасности, выведала личные данные и убедила выполнять задания куратора.

Сначала парня использовали как курьера, а 2 мая 2026 года он приехал в Брянск, собрал самодельное взрывное устройство и попытался активировать его на рельсах. Взрыва не случилось - подросток не смог привести устройство в действие.

Сейчас он под стражей, ему предъявили обвинение по статье 281 УК РФ - "Покушение на диверсию". Парень признал вину, но ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным ФСБ, через "Дайвинчик" в противоправную деятельность втянули 46 молодых людей из 17 регионов. 23 декабря 2025 года сервис внесли в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора из-за материалов с детской порнографией и ЛГБТ-пропагандой (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Число детей, причастных к преступлениям террористического характера, заметно растет: если в 2024 году к ответственности за теракты и диверсии привлекли 98 несовершеннолетних, то за первые полгода 2025 года - 88 подростков, а за тот же период 2026 года уже 196.