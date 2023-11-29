29 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Завод Малика Гайсина "Исеть" "национализирован" — актив перешел под контроль Ростеха

Собрание акционеров уральского завода электрических соединителей "Исеть" утвердило новый состав совета директоров.

Как пишет РБК, в него вошли представители Ростеха, Росимущества и Минпромторга РФ. По данным издания, новый состав совета директоров выглядит следующим образом:

  • руководитель концерна "Радиоэлектронные технологии" (Ростех) Александр Черковский
  • представитель "РТ-Проектные технологии" (Ростех) Павел Горшков
  • директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрий Плясунов
  • начальник отдела развития ЭКБ того же департамента Минпромторга Александр Гапонов
  • начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Илья Карпов
  • представитель Росимущества Никита Кожемякин
  • представитель Росимущества Анна Дрокова.

Согласно материалам заседания, более чем из миллиона принимавших участие в голосовании против предложенных кандидатур выступили пять тысяч акционеров.

Напомним, весной суд отстранил Малика Гайсина от управления заводом "Исеть". Этому предшествовал арест свердловского бизнесмена. Причиной претензий силовиков стало то, что завод "Исеть" якобы сорвал гособоронзаказ. Суть обвинения сводилась к тому, что Гайсин выдал займы подконтрольным организациям на 333 млн руб. под проценты и тем самым пытался похитить средства предприятия. Имущество завода решили изъять в счет государства. Сам Гайсин вину отрицал и заявлял о "рейдерском захвате", за которым якобы может стоять замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Малик Гайсин(2023)|Фото: Свердловский областной суд

Теги: завод, совет директоров, Исеть


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