29 Декабря 2023
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
Фото: предоставлено компанией &quot;Газпромнефть-Ямал&quot;

Артем Войводяну: Успех компании зависит от людей

Масштабная автоматизация, внедрение инноваций и цифровизация – процессы, которые глобально влияют на все сферы нашей жизни. Нефтегазовая отрасль не исключение. Но как бы далеко ни шагнули технологии, главным на производстве по-прежнему остается человек – специалист, умеющий думать, принимать решения, выстраивать коммуникации. О том, как в современных условиях удается аккумулировать, наращивать и использовать человеческий потенциал, Накануне.RU рассказал генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Артем Войводяну.

– Артем Васильевич, вы – человек, который прошел на производстве большой путь: в самом начале работали слесарем, потом – мастером добычи, главным технологом. Насколько знание всех производственных процессов помогает при управлении большой командой?

– Считаю, что каждый руководитель просто обязан поработать "в поле". Невозможно эффективно управлять производственным предприятием, если ты не подходил к скважине, не понимаешь, как функционирует оборудование, как устроен технологический процесс. А главное – без этого сложно выстроить эффективное взаимодействие внутри команды, увидеть потенциал в сотрудниках и использовать его на пользу общему делу.

– Вы много лет работаете на предприятиях "Газпром нефти", видели и знаете, как меняются подходы компании к кадровым вопросам. Какие из этих изменений вы бы отметили?

– Основной постулат кадровой политики компании остается неизменным: человек – главная движущая сила любого проекта, любого предприятия. Как бы ни развивались технологии, без людей ничего не получится. Более того: чем технологии сложнее, тем выше требования к квалификации специалистов. Поэтому "Газпром нефть" постоянно совершенствует систему управления компетенциями сотрудников. Появляются новые инструменты, форматы работы.

(2022)|Фото: предоставлено компанией "Газпром нефть"

Подготовка кадров начинается со школьной скамьи. В Ямальском районе наше предприятие много лет реализует серию профориентационных мероприятий для школьников в рамках проекта "Класс точных наук". А в Новоуренгойском многопрофильном колледже благодаря "Газпромнефть-Ямалу" и департаменту образования ЯНАО студенты проходят программу дополнительного образования по специальности "Оператор технологических установок" и "Оператор по добыче нефти и газа". В Западной Сибири мы также сотрудничаем с ключевыми вузами: Тюменским государственным и индустриальным университетами.

Мы активно принимаем на предприятие молодых специалистов и предоставляем им свободу действий для наращивания компетенций, поддерживаем их инициативы, создаем программы наставничества. Кроме того, в компании есть собственный корпоративный университет, курсы переподготовки, стажировки, конкурсы профессионального мастерства.

Поэтому если у человека есть желание получить дополнительные знания или овладеть смежной специальностью, в компании его всегда поддержат и помогут.

– А если говорить не только о профессиональной деятельности? Ведь человеку нужно реализовать себя в разных сферах. Для кого-то важен спорт, а кто-то считает своим долгом помогать другим людям…

– Возможностей реализоваться в этих сферах на предприятии тоже много: поддерживаем и любителей здорового образа жизни, и отзывчивых волонтеров. Например, в "Газпромнефть-Ямале" сформированы сильные команды по волейболу, баскетболу, в личном зачете лидерами соревнований становятся лыжники, гиревики и боксеры. И что важно, наши атлеты побеждают как на состязаниях внутри компании, так и в спартакиадах регионального и федерального масштабов.

У нас развито и корпоративное волонтерство, только в 2023 году к рядам добровольцев присоединилось более 300 сотрудников. Радует, что многие коллеги вовлекают в создание добрых дел своих близких и детей. Причем сотрудники включаются в акции как в Ямальском районе, где располагается Новопортовское месторождение, так и в Тюмени, где находится офис предприятия. Волонтерская деятельность разноформатная: помощь малообеспеченным семьям, подопечным детских домов, пенсионерам, экологические акции. В августе этого года в Ямало-Ненецком автономном округе нас даже поддержало крупное экодвижение "Зеленая Арктика", совместными усилиями в окрестностях села Мыс Каменный и мыса Марре-Сале мы очистили около 20 га побережья Обской и Байдарацкой губы Карского моря от исторически накопленного мусора.

– Получается, компания ведет масштабную социальную работу?

– Да, и это системная работа, результаты которой важны не только ситуативно, но и в долгосрочной перспективе. В уходящем году "Газпромнефть-Ямал" в партнерстве с окружными и местными властями реализовал свыше 50 инициатив, направленных на улучшение качества жизни ямальцев и тюменцев: развитие социальной инфраструктуры, благоустройство территорий, сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера.

Например, в 2023 в селе Новый Порт совместно с администрацией были возведены значимые объекты, долгожданные для жителей: многоквартирные дома, общежитие для педагогов и крытый каток. А в селе Мыс Каменный при нашей поддержке ведется строительство детского сада для 120 малышей. Еще один коммунальный проект, о котором важно сказать, – строительство трубопровода с Новопортовского месторождения для газификации села Новый Порт.

Новопортовское месторождение(2018)|Фото: предоставлено компанией "Газпромнефть-Ямал"

– В этом году на ПМЭФ "Газпром нефть" очень ярко заявила новый слоган: "Энергия в людях". Для вас, руководителя одного из предприятий компании, что это значит?

– Именно люди являются движущей силой, благодаря которой предприятие становится успешным и жизнеспособным. Поэтому "Газпромнефть-Ямал" уделяет большое внимание созданию комфортных и безопасных условий труда, вкладывает в профессиональное развитие специалистов, оказывает социальную поддержку самим работникам и их семьям.

Я уже говорил, что сотрудники вовлекают своих близких в волонтерскую деятельность: вместе участвуют в экологических субботниках, в мероприятиях по высадке леса, в организации мастер-классов в тюменском детском доме "Сияние Севера". Это учит добру и бережному отношению к людям и окружающему миру. А семьи знакомятся между собой, проникаются корпоративными ценностями и душевно проводят время в кругу единомышленников.

Такие события сплачивают коллектив, ценность предприятия в глазах персонала значительно вырастает. А значит, появляется и энергия для новых свершений.

– Человеческая энергия – ресурс, как известно, исчерпаемый. И ее надо восполнять. Лично вы как это делаете? Есть какие-то свои способы "подзарядки"?

– В завершение рабочего дня мне нужно примерно 30 минут побыть в тишине, чтобы структурировать мысли, взвесить принятые решения. А энергию я черпаю дома, в семье. Дети, собаки – это те еще "энерджайзеры". Еще для меня важен бег, этот вид спорта помогает посмотреть на привычные вещи другими глазами. Когда ты бежишь, идет перезагрузка и в голове рождаются интересные идеи. Кстати, есть хорошая книга Харуки Мураками "О чем я думаю, когда говорю о беге". Автор рассказывает, как он пробежал марафон в 100 километров, после чего у него спросили, как он себя мотивировал на преодоление такой длинной дистанции. И он ответил, что боль неизбежна, каждый для себя решает, когда ему остановиться и что делать дальше. Эту фразу можно применить к любой жизненной ситуации.

– Давайте подытожим: каков, по-вашему, собирательный портрет работника "Газпромнефть-Ямала"?

– Интересный вопрос. Наш сотрудник точно молод духом. Неважно, какой возраст у человека в паспорте, на работе он активный, целеустремленный, открытый и улыбчивый. А еще обязательно смелый, даже чуточку дерзкий.

Дело в том, что нефтегазовая промышленность – сфера, где часто приходится мыслить и действовать нестандартно. И здесь никак без готовности к риску, здоровой уверенности в своих силах и возможностях команды. И, конечно, сотрудник "Газпромнефть-Ямала" – новатор. Нефтяная отрасль шагнула в новую технологическую эру, поэтому важно не только думать, но и придумывать идеи, которые завтра станут трендом.

Теги: Артем Войводяну, Газпромнефть-Ямал


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