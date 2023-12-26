Экс-главу Кировской области Белых освободили от наказания

Суд освободил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых от наказания по делу о превышении полномочий.

Истек срок давности, пишет ТАСС.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в 2021 г. по статье "Злоупотребление и превышение должностными полномочиями)". По версии следствия, Белых, будучи губернатором, "в целях создания для населения региона и руководства государства видимости того, что им в ходе служебной деятельности на посту главы региона в кратчайшие сроки достигнуты высокие результаты в обеспечении работников организаций бюджетной сферы служебным жильем, пользуясь авторитетом занимаемой должности, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, обеспечил выделение в коммерческую организацию ОАО "Кировская региональная ипотечная корпорация" (ОАО "КРИК") средств бюджета Кировской области в сумме 448 млн руб. якобы для приобретения и строительства специализированного жилищного фонда".

В 2018 г. Белых приговорили к восьми годам исправительной колонии строгого режима со штрафом по делу о взяточничестве. Задержали главу региона в 2016-м: в ресторане торгово-офисного центра Lotte Plaza на Новом Арбате, при получении меченых 100 тыс. евро. За время следствия и отбывания срока у экс-губернатора нашли заболевание мозга, а еще он женился.