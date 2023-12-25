25 Декабря 2023
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Фото: vk.com/trassa_m5_ufa_chelyabinsk

В Югре из-за ограничения движения на трассе образовались пробки

В Югре из-за введенного сегодня ограничения движения для всех видов транспорта на всех направлениях с 573 по 698 километр автодороги "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск", а также с 43 по 58 км автодороги "Нефтеюганск - Сургут" в Сургутском районе, образовались пробки.

По данным телеканала "Мегаполис", в ледяной западне люди стоят уже больше четырех часов. Некоторые водители жалуются на то, что у них кончается топливо.

Федеральное управление автомобильных дорог Урала просит водителей набраться терпения.

На все перекрытые участки дорог направлена спецтехника, которая обрабатывает обледеневшее дорожное полотно пескосоляной смесью.

"После ледяного дождя ситуация на дорогах крайне опасная и ограничение движения – единственный способ избежать чрезвычайных ситуаций", - подчеркнули в Управлении.

Все, кому нужна помощь, в том числе с топливом или с обогревом, могут обращаться по телефону круглосуточной дежурной части +7(343)295-09-09.

Теги: пробка, ограничение движения, ледяной дождь, трасса


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Развитие сюжета:

Ранее 25.12.2023 15:04 Мск Дороги в Югре остаются закрытыми для движения
Ранее 25.12.2023 13:45 Мск В Югре сняты все ограничения на трассах, введенные из-за ледяного дождя

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Ранее 25.12.2023 09:05 Мск В Югре ограничили движение на трассе "Тюмень - Ханты-Мансийск"

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