В Югре из-за ограничения движения на трассе образовались пробки

В Югре из-за введенного сегодня ограничения движения для всех видов транспорта на всех направлениях с 573 по 698 километр автодороги "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск", а также с 43 по 58 км автодороги "Нефтеюганск - Сургут" в Сургутском районе, образовались пробки.

По данным телеканала "Мегаполис", в ледяной западне люди стоят уже больше четырех часов. Некоторые водители жалуются на то, что у них кончается топливо.

Федеральное управление автомобильных дорог Урала просит водителей набраться терпения.

На все перекрытые участки дорог направлена спецтехника, которая обрабатывает обледеневшее дорожное полотно пескосоляной смесью.

"После ледяного дождя ситуация на дорогах крайне опасная и ограничение движения – единственный способ избежать чрезвычайных ситуаций", - подчеркнули в Управлении.

Все, кому нужна помощь, в том числе с топливом или с обогревом, могут обращаться по телефону круглосуточной дежурной части +7(343)295-09-09.