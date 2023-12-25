Дороги в Югре остаются закрытыми для движения

Движение на федеральной трассе Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе по-прежнему закрыто, сообщает телеканал "Мегаполис" со ссылкой на стоящих в пробке автомобилистов.

Информацию об открытии трассы пока не подтверждают и в региональной госавтоинспекции. Дорожное полотно остается скользким даже после обработки специальными смесями. Пускать транспорт по такой дороге все еще опасно.

Напомним, ранее о снятии всех ограничений сообщили в региональном управлении автодорог.