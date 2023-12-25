25 Декабря 2023
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

Дороги в Югре остаются закрытыми для движения

Движение на федеральной трассе Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе по-прежнему закрыто, сообщает телеканал "Мегаполис" со ссылкой на стоящих в пробке автомобилистов.

Информацию об открытии трассы пока не подтверждают и в региональной госавтоинспекции. Дорожное полотно остается скользким даже после обработки специальными смесями. Пускать транспорт по такой дороге все еще опасно.

Напомним, ранее о снятии всех ограничений сообщили в региональном управлении автодорог.

Теги: ограничение движения, лед, дороги


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Ранее 25.12.2023 09:05 Мск В Югре ограничили движение на трассе "Тюмень - Ханты-Мансийск"

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