В Югре сняты все ограничения на трассах, введенные из-за ледяного дождя

В Югре сняты все ограничения на трассах, введенные из-за ледяного дождя, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в региональном управлении автодорог, сняты ограничения движения для всех видов транспорта на всех направлениях с 573 по 698 километр автодороги "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск", а также с 43 по 58 км автодороги "Нефтеюганск - Сургут" в Сургутском районе.

Ограничения вводились из-за образования на трассах стекловидного льда после ледяного дождя.