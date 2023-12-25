В Югре из-за сложных погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта

В Нефтеюганском районе введено ограничение движения для всех видов транспорта на всех направлениях с 573 по 698 километр автодороги "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.

Причина - сложные погодные условия. На дорогах образовался стекловидный лед.

"В связи со сложными дорожными условиями, обледенением на проезжей части и образованием так называемого "стекловидного льда" на асфальте, Госавтоинспекция Югры рекомендует автомобилистам до улучшения погодных и дорожных условий отложить загородные поездки", - говорится в сообщении.

Кроме того, на автомобильной дороге Югра км 11-141 в связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь, ветер) вводится временное ограничение максимально разрешённой скорости км 28-141 - 70 км/ч, км 11 - 28 - 50 км/ч.