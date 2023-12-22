22 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Эксперты ВШЭ увидели обратную зависимость доходов семей и решения о рождении ребенка

В России высокий среднедушевой доход отрицательно влияет на решение о рождении ребенка.

Как выяснили эксперты ВШЭ в исследовании "Благосостояние и наличие детей в молодых семьях: оценка взаимосвязи", с ростом благосостояния вероятность наличия детей в семье снижается. Это объясняется тем, что супруги с относительно высоким заработком теряют больше по сравнению с бедными семьями, так как они тратят больше времени на работу.

В исследовании отмечается, что последние годы в России снижается рождаемость, а "реализуемые меры поддержки семьи и детства уже несколько лет не дают желаемого эффекта".

Как указывают авторы исследования, отказ от работы в пользу рождения ребенка можно считать упущенной выгодой, сообщают "Ведомости".

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что России нужно принять экстраординарные и действенные меры в сфере демографии для "умножения народа".

Теги: ВШЭ, семьи, рождаемость, демография


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