21 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Законопроект: семьям с детьми могут дать до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки

В России может появиться механизм поэтапного погашения ипотеки при рождении первого и последующих детей в семье.

Соответствующий проект закона 21 декабря будет направлен на заключение в кабмин РФ. Как сказано в пояснительной записке к документу, ключевым глобальным вызовом для страны является вопрос демографической политики и решения проблем, связанных с необходимостью достижения естественного прироста населения. Законопроект направлен на существенное изменение демографической ситуации в РФ.

Со ссылкой на информацию Росстата отмечается, что естественный прирост населения в стране до 2035 года при лучшем прогнозе составит 349 тыс. человек в год, а в худшем -  минус 856 тыс. человек ежегодно.

"Таким образом, даже при наиболее позитивном прогнозе суммарный коэффициент рождаемости (количество детей на 1 женщину) составит не более 2.033 ребенка, а в худшем случае будет 1.525 ребенка, что означает неминуемую демографическую яму и депопуляцию", — считают авторы инициативы.

Законопроектом предлагается при рождении первого ребенка установить выплату в 500 тыс. руб., второго –– 600 тыс., третьего –– 700 тыс. Суммарно семьи с детьми смогут получить до 1,8 млн руб. на погашение ипотечного кредита, сообщают "Известия". 

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что России нужно принять экстраординарные и действенные меры в сфере демографии для "умножения народа".

Теги: законопроекты, ипотека, дети, демография


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