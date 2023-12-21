Патриарх Кирилл: РФ нужны экстраординарные меры в демографии

России нужно принять экстраординарные и действенные меры в сфере демографии для "умножения народа".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, это необходимо, чтобы оставаться великой державой. "Скажу прямо: если не будет предпринято экстраординарных и действенных мер, то не при жизни этого поколения, но уже при следующих поколениях Россия может перестать быть великой державой, а это означает перспективу потери ее территорий и, возможно, ее исчезновение как единой страны", - сказал глава РПЦ.

Патриарх напомнил, как в 2022 году говорил о том, что защита семейных идеалов должна осуществляться, в том числе через серьезные экономические решения, которые реально повышают уровень благосостояния родителей с детьми.

"К сожалению, не могу сказать, что в этом направлении за год что-то радикально изменилось, хотя о некоторых подвижках мы все же слышим. Надеюсь, что объявление главой государства российского следующего года Годом семьи послужит серьезному изменению ситуации", - указал патриарх, сообщает ТАСС.

Патриарх также сопоставил роли в России инвестиций в сохранение народа и промышленность.