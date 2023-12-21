Правительство заявило о росте дефицита учителей в 3 раза за два месяца

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая в Госдуме на встрече с фракцией КПРФ, заявил, что по стране не хватает около 30 тысяч учителей. При этом в октябре вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что не хватает 11 тыс. Дефицит за два месяца вырос в три раза?

Напомним, что в 2022 году Кравцов заверял, что в школах "максимальная укомплектованность кадрами". Сейчас он уже признает дефицит учителей.

Недавно член СПЧ, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода рассказала президенту РФ Владимиру Путину, что в школах не хватает 250 тыс. учителей. А член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев заявил, что, по оценкам "Общероссийского народного фронта", в России не хватает 300 тыс. учителей. Так, в октябре в ОНФ сообщили, что около 40% российских школ имеют открытые вакансии педагогов. Если же считать не по вакансиям, а по количеству ставок и учителей, то дефицит может достигать сотен тысяч человек.

Депутат Госдумы Олег Смолин отмечает, что Год педагога и наставника ничего не добавил учителям в финансовом смысле. Они получают мизерную зарплату. По подсчетам Накануне.RU, медианная зарплата учителя в России на одну ставку составляет около 20 тыс. рублей "чистыми".