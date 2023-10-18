18 Октября 2023
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Фото: pedagog-prof.org

В России не хватает 11 тысяч учителей – Голикова

В России не хватает около 11 тыс. учителей, признала вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Выступая в Госдуме, она констатировала, что пока оперативно пополнить штат не всегда удается, хотя государство, по ее словам, работает над повышением престижа профессии. О конкретных шагах по повышению зарплат учителей она не сказала.

Между тем, сегодня спикеру Госдумы Вячеславу Володину пришлось призывать своих однопартийцев одуматься и отозвать законопроект, в котором предлагается разрешить отсидевшим за тяжкие преступления работать с детьми. Авторами законопроекта выступили "единороссы": вице-спикер парламента Петр Толстой, фигуристка Ирина Роднина и хоккеисты Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов. Также в числе авторов значилась депутат от Карелии Валентина Пивненко.

Теги: татьяна голикова, учителя, школа


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