21 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России за три года закрылся каждый десятый производитель яиц и птицы

В России количество организаций – производителей яиц и птицы за последние три года сократилось на 11,8%.
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На это могли повлиять сбои в поставках кормов, эмбрионов, препаратов, оборудования для выращивания птицы, следует из результатов исследования проекта "Контур. Фокус", которые есть в распоряжении ТАСС. Если в январе 2021 года в этой сфере работали 5,65 тыс. компаний, то в декабре 2023-го – только около 4,9 тыс. Больше всего компаний, занятых в бизнесе на птице и яйцах, работает в Татарстане (306). На втором месте – Краснодарский край (269 компаний), на третьем – Башкирия (245).

Напомним, ранее президенту России Владимиру Путину во время "прямой линии" с гражданами пришлось оправдываться за рост стоимости яиц. По словам Владимира Путина, он "разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами, и тот сказал, что все в порядке". По мнению президента, подорожание яиц и куриного мяса связано с тем, что доходы населения выросли вместе со спросом, однако объемы производства не увеличились, а импорт не был вовремя открыт. Потом глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что в течение недели в страну должны поставить яйца без импортной пошлины из Азербайджана, а еще через несколько недель — из Турции, что якобы приведет к падению цен после Нового года.

Между тем, системные причины подорожания так и остались без внимания властей. Росту цен на яйца способствует увеличение себестоимости производства "по всей цепочке", так выросла стоимость энергоносителей и транспорта из-за бесконечного роста тарифов и стоимости топлива на заправках. Велика в подорожании и роль высокого курса доллара, ведь у нас много импортной составляющей в производстве любой продукции. Эксперты обращают внимание на нехватку и подорожание иностранных кормов, вакцин и инкубационных яиц на птицефабриках России. В итоге год от года выпуск мяса и яиц сокращается, а поголовье птицы уменьшается. Хуже того, по независимым оценкам, только накрутки ритейлеров в стоимости яиц могут достигать 30%.

Вместо попыток решать эти проблемы, ограничивать накрутки торговых сетей и удешевлять и наращивать стоимость производства в России, власти решили завозить яйца из Азербайджана и Турции.

Теги: Яйца, птица, производство, Татарстан, Краснодарский край, Башкортостан


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