ФАС предложила ограничить наценки на яйца по долгосрочным договорам

Федеральная антимонопольная служба предлагает торговым сетям снизить наценки на яйца. Речь идет о долгосрочных договорах с поставщиками.

Глава службы Максим Шаскольский пояснил, что торговые сети имеют долгосрочные договоры на поставку яиц и тендерные, пишет "Интерфакс". В долгосрочных наценка может быть больше, чем в тендерных, поскольку "тендерные – срочный рынок, там наценка может быть маленькой, потому что сама цена высокая", сказал он.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что в течение недели в страну должны поставить яйца без импортной пошлины из Азербайджана, а еще через несколько недель - из Турции, что приведет к падению цен. "Я очень надеюсь, после Нового года цены начнут снижаться", - отметил министр.

На прошлой неделе президенту России во время "прямой линии" с гражданами пришлось оправдываться за рост стоимости яиц. По словам Владимира Путина, инфляция стала следствием сбоя в работе правительства: "Сожалею и приношу свои извинения на этот счет, но это сбой в работе правительства. Я думаю, что это связано еще - хоть и говорят, что это не так, но мне кажется, что это так - вовремя не открыли импорт пошире. Потому что, видимо, рассчитывали на то, что побольше заработают. Обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена".