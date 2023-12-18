18 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Минсельхозе рассказали, когда начнут дешеветь яйца

Цены на яйца начнут снижаться после Нового года.

Как сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, пока цены "продолжают понемногу расти". "Дальше должен сказаться и сезонный фактор", - указал он. "Я очень надеюсь, после Нового года цены начнут снижаться", - отметил министр.

По его словам, в течение недели в страну должны поставить яйца без импортной пошлины из Азербайджана, а еще через несколько недель - из Турции, что приведет к падению цен, сообщает "РЕН ТВ".

Напомним, 71% россиян указывает на рост стоимости яиц за последний месяц. Этот тренд в целом идет в разрез с оценкой граждан динамики цен на другие продукты и услуги.

Теги: яйца, инфляция, Минсельхоз


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