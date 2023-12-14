"Приношу извинения": Путин назвал рост цен на яйца сбоем в работе правительства

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с ценами на куриные яйца.

"Недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спросил, как у него с яйцами? Говорят, что у них все в порядке. А я ему ответил, что у граждан наших есть проблемы", - сказал президент в ходе прямой линии и пресс-конференции, которые в этом году решили объединить.

По словам Путина, причин в резком росте цен на продукт две: первая - увеличился спрос, а объемы производства нет, вторая – вовремя не был открыт импорт.

"Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства", - заявил глава государства.

Президент пообещал, что ситуация изменится в ближайшее время. "Мы не открыли вовремя импорт куриных яиц, но решения уже приняты и ситуация будет улучшаться, я очень на это надеюсь", - заключил он.