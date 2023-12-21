21 Декабря 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

В России в красной икре нашли кишечную палочку

В России только две торговые марки, под которыми продают красную икру, могут претендовать на знак качества, еще один производитель подтвердил свое уже полученное ранее обозначение. Есть икра, в которой обнаружены кишечная палочка и другие бактерии.

По данным Роскачества, исследовано 24 товара по 37 показателям качества и безопасности. Речь идет как о фасованной продукции, так и об икре, купленной на развес, пишет РИА Новости. Во время исследования эксперты выявили кишечную палочку в икре "Камчатское море", "Меридиан", "Восточный берег", "Сахалин рыба", "Royal Black", "Московский рыбокомбинат", "Форвард-С" и "Лента", а нарушения части микробиологической обсемененности у торговых марок "Корсаков", "Лента", "Красное Золото", "Форвард-С", "Авача", а также в купленной на развес на Даниловском рынке в Москве.

Напомним, в конце октября 2023 г. в магазинах России обнаружено около 200 т красной икры неустановленного происхождения. Если расфасовать этот объем по самым популярным в стране 140-граммовым банкам, получится 1,5 млн штук. Товар был выявлен с помощью автоматизированной системы для прослеживания грузов "Меркурий" в 2022–23 гг. Согласно документам, продукция попала на прилавки в 50 регионах — география поставок охватывала большую часть страны, от Архангельской до Астраханской области. Вызвавший подозрения деликатес поставлялся крупным сетевым ритейлерам, среди которых – "Лента", "О’кей", "Перекресток" и "Вкусвилл".

Потом, в декабре, стало известно, что цена на красную икру в России опустились ниже 6 тыс. руб. Это произошло впервые с конца прошлого года. В ноябре стоимость красной икры продолжила снижаться с августа, потеряв за месяц 1,4%. Теперь стоимость деликатеса составляет 5 тыс. 974 руб.

Теги: Красная икра, кишечная палочка, инфекция


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