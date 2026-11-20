Россия выразила протест Финляндии

МИД России выразил протест Финляндии в связи с новыми ограничениями на въезд российских граждан, включая спортсменов. В ведомстве назвали эти меры дискриминацией по национальному признаку, нарушающей как принципы международного спорта, так и права человека. Москва требует вернуться к деполитизированному подходу, иначе подобные шаги Хельсинки будут учитываться при выстраивании двусторонних отношений.

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Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил о подготовке ограничений, которые Хельсинки также планирует продвинуть на уровне ЕС. Решение принято на фоне запланированных в Финляндии спортивных мероприятий, включая матчи НХЛ, турнир по фигурному катанию и этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Согласно постановлению правительства Финляндии, въезд россиянам будет разрешен только для краткосрочной работы (до 90 дней), признанной важной для национальных интересов и требующей визы. Фактически россиянам въезд в Финляндию запрещен. МИД Финляндии пояснил, что въезд россиян рассматривается как "угроза международным отношениям", что позволяет отказывать в визах согласно кодексам ЕС и Шенгена. Запрет касается всех категорий граждан, включая спортсменов, выступающих без национальных символов.



