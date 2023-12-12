В России подешевела красная икра

Цены на красную икру в России опустились ниже 6 тыс. руб.

Это произошло впервые с конца прошлого года. В ноябре стоимость красной икры продолжила снижаться с августа, потеряв за месяц 1,4%.

Теперь стоимость деликатеса составляет 5 тыс. 974 рубля, говорится в материалах Росстата, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщил президент Союза осетроводов Александр Новиков, свежий деликатес начинает появляться в продаже. Цены на икру уже ниже, чем в это же время в 2022 году.