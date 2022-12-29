29 Декабря 2022
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Фото: Россельхознадзор по Свердловской области

Губернатор Камчатки прокомментировал подорожание икры

Дефицита икры в этом году ждать не стоит, Камчатка в полном объёме обеспечивает потребности страны.

Как сообщил губернатор региона Владимир Солодов, рост цен на икру не превышает инфляцию. "Мы обеспечим в полном объёме потребности страны. Что касается роста цен - мы видим, что в целом у нас инфляция, к сожалению, в 2022 году есть, но по последним сводкам цены на икру, в общем, не сильно отличаются от инфляции", - заявил Солодов.

По его словам, по последним данным, рост цены на икру составляет 14%.

"По производству - ещё раз подчеркну - весь объем, сто процентов мы обеспечиваем и по икре, и по минтаю, и по лососю, и по другим видам водных биоресурсов нашего региона", - отметил глава региона, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в России перед Новым годом подскочил спрос на икру

Теги: Камчатка, икра, деликатесы



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