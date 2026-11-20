Кушнер обсуждал вариант принятия Украины в НАТО в обмен на уход из Донбасса

Зять и спецпосланник президента США Джаред Кушнер в ходе закрытых переговоров обсуждал возможность предоставления Украине членства в НАТО в обмен на территориальные уступки, в частности уход из Донбасса. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным источников издания, эта идея обсуждалась в последние месяцы в ходе встреч с европейскими чиновниками, а на прошлой неделе — с Зеленским в Дублине и на переговорах в ОАЭ. Об этом сказал сам Зеленский — что так прямо вопрос был поставлен впервые. Среди предложенных сценариев выделяют два: отказ Киева от Донбасса в обмен на вступление в альянс или заморозка по линии фронта с предоставлением Киеву гарантий безопасности. Пока неясно, насколько серьезно США рассматривают этот вариант и изменил ли президент Дональд Трамп свою позицию относительно вступления Украины в НАТО.

В Европе отношение к вопросу разделилось: президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости обсуждения членства Украины в НАТО, в то время как Германия не готова развивать эту тему, а канцлер Фридрих Мерц вообще сказал, что при его жизни Украины в НАТО не будет.

Одновременно, как сообщает The Washington Post, Трамп призвал Украину и европейских лидеров заключить соглашение с Россией, поскольку президент РФ Владимир Путин стремится к миру. Также Трамп указал европейцам на бессмысленные многомиллиардные траты на Украину во время сильного кризиса в самих странах ЕС.