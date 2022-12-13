В России перед Новым годом подскочил спрос на икру

Жители России начали закупать икру к Новому году.

На этом фоне спрос на нее подскочил на 20% в последние недели по сравнению с прошлым годом. Чаще всего покупают продукцию вразвес: реализация в этой категории опережает другие в 1,5 раза, сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Отмечается, что акции и скидки стимулируют спрос, россияне не хотят экономить на этом товаре, несмотря на то, что еще в октябре производители повысили стоимость продукции на 15%. Это связано с тем, что изготовление деликатеса сократилось. Кроме того, подорожали корма для рыбы, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, в России деликатесы не подорожают к Новому году. Торговые сети отказались от идеи повысить стоимость "новогодней корзины", в которую входит икра, рыба, копчености, колбасы, фрукты и игристые вина.