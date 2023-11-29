В красной икре на Сахалине нашли живые личинки

В сахалинской красной икре нашли живые личинки.

Как сообщили в Россельхознадзоре, деликатес для расфасовки был изъят на этапе экспертизы. В ведомстве отмечают, что в розницу икра не попала.

Это один из самых масштабных случаев в текущем году, произошедших в преддверии новогодних праздников. Согласно материалам проверок за октябрь, некачественное сырье было выявлено у трех предприятий: "Сахрыбторг", ООО "Сах Голд Фиш", ООО РПК "Брайда". А у АО "Южморрыбфлот" были выявлены серьезные нарушения по завышению объемов производства: из печени и икры минтая компания выпускала в несколько раз больше тонн продукции, чем имелось для этого сырья.

В Россельхознадзоре отметили, что в свободную реализацию поступает только готовый пищевой продукт, прошедший переработку и ветеринарно-санитарную экспертизу. Потребителям порекомендовали приобретать деликатес у проверенных производителей, которые несут ответственность за качество и безопасность сырья, соблюдение ветеринарных-санитарных норм на каждом этапе производства, сообщают "Известия".

Ранее в магазинах России обнаружено около 200 т красной икры неустановленного происхождения. Как заявили в Россельхознадзоре, если расфасовать этот объем по самым популярным в стране 140-граммовым банкам, получится 1,5 млн штук.