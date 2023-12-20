20 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Патриарх сообщил, что в России важнее промышленности

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сопоставил роли в России инвестиций в сохранение народа и промышленность.

"Кому-то может показаться, что лучше направить крупные денежные потоки в развитие, к примеру, промышленности: дескать, такие инвестиции быстрее вернутся и преумножатся. Но если не инвестировать в буквальном смысле в сбережение и преумножение народа, то некому будет и пользоваться этим достижением", - цитирует "Интерфакс" патриарха.

Напомним, ранее патриарх призвал граждан благодарить Бога за жизнь в свободной стране.

"Таких стран я насчитал всего пять, может, чуть больше, ведь все остальные не являются реально свободными... Молиться за отечество наше, за нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, православного человека, ясно сознающего огромную ответственность, которая возложена на него свыше", - сказал патриарх.

Теги: Патриарх Кирилл, семья, промышленность


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